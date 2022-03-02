Дилер предсказал резкий рост цен на новые автомобили в России

Цена новых автомобилей в России в марте может взлететь более чем на 20%. С таким прогнозом выступил замгендиректора по продажам новых машин дилера «Авилон» Алексей Стариков.

«Стоимость автомобилей, скорее всего, будет пересмотрена с учетом увеличения курса валют», – приводит слова эксперта РИА «Новости». После фиксации новой стоимости «розничные цены будут пересчитаны», добавил он.

Как отметил эксперт, «прогнозируемый рост стоимости автомобилей составит более 20%».

Стариков при этом подчеркнул, что пока о пересмотре прайс-листов официальной информации не поступало.

Ранее «Прайм» со ссылкой на источник в дилерской компании писал о вероятном росте цен на новые авто в ближайшей перспективе на 10-15%.

Надо отметить, что цены уже пересмотрел «АвтоВАЗ». Так, с 1 марта стоимость всех моделей Lada увеличилась на 9-30%.

Аналитики связывают рост цен с резким изменением курса валют. «Все автомобили, которые производятся в России, имеют достаточно большое количество комплектующих, привезенных из-за рубежа. Мы в этом случае зависим целиком и полностью от колебания курса валют», – объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Согласно данным «Московской биржи», накануне биржевые торги по доллару закрылись на отметке 101,23 рубля за одну единицу «американца», по евро – 112,49 рублей. Курсы валют подскочили более чем на 6 рублей.

Ситуацию усугубляет прекращение работы мировых автопроизводителей в России и снятие с продаж машин частными и коммерческими продавцами.

Пресс-секретарь портала «Дром» Мария Погребец сообщила, что в последние четыре дня частные и коммерческие продавцы автомобилей начали останавливать продажи на фоне нестабильности рынка. «По состоянию на 28 февраля количество машин, снятых с продажи, увеличилось на 53% по сравнению с данными неделей ранее. Самыми высокими темпами сворачиваются продажи новых авто. Дилерские центры сократили размещение объявлений на 60% в течение последней недели», – рассказала она (цитата по РИА «Новости»). По ее словам, это происходит на фоне заявлений ведущих мировых брендов о приостановке поставок автомобилей в Россию.

Накануне автоконцерны General Motors и BMW объявили о приостановке поставок автомобилей в России на фоне обострения геополитической ситуации. BMW также заявил, что приостановит производство на калининградском заводе «Автотор». Mitsubishi Motors сообщила, что рассматривает возможность остановки поставок и производства автомобилей в России. Автопроизводители опасаются сбоев с цепочкой поставок и других проблем, не зависящих от компаний.

Сегодня Ford сообщил, что свернет работу в России, включая СП с группой «Соллерс Авто» по выпуску фургонов и микроавтобусов Ford Transit в Татарстане, передает «Интерфакс». Ранее о прекращении работы в России заявили Daimler, Volvo, Volkswagen, Jaguar Land Rover и другие автопроизводители.

Москва, Наталья Петрова

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