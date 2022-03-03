«АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей из-за дефицита деталей

Концерн «АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей Lada на четыре дня. Причиной простоя стала нехватка электронных компонентов. Об этом сообщили в компании.

На производствах в Тольятти и Ижевске 5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 марта по 11 марта – днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. Кроме того, в «АвтоВАЗе» уточнили, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.

Работу продолжат сотрудники, ответственные за обеспечение бесперебойного процесса, а также подразделения службы инжиниринга, занятые в работах над новыми проектами. «Подразделения «АвтоВАЗа» и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая «Лада Имидж», а также обслуживанием клиентов, включая «Лада Сервис», в течение этого периода будут работать в режиме полного дня», – добавили в компании.

Приостановка конвейера связана с дефицитом деталей, ввозимых ключевым поставщиком микроэлектроники «АвтоВАЗа» компанией Bosch. Понимание по отгрузкам машин в марте есть, но что будет в апреле, неизвестно, рассказал «Ведомостям» представитель одного из крупных региональных дилеров Lada. «Блоков от Bosch может не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России», – отметил собеседник издания.

Тольятти, Зоя Осколкова

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