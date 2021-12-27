«АвтоВАЗ» провалил план по сборке машин из-за плохой погоды

Сборка новых автомобилей на заводе «АвтоВАЗ» замедлилась из-за плохой погоды. Об этом сообщается в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Метель бушевала в Самарской области в минувшие выходные. Из-за непогоды пришлось отменить рабочую смену на линии B0, где собирают Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. Планировалоось выпустить более 1,2 тыс. автомобилей, однако с конвейера сошло лишь около 800 машин.

Дело в том, что грузовики не смогли вовремя доставить комплектующие. Наиболее сильный затор наблюдался на участке с 100-го км по 140-й км федеральной трассы М-5 «Урал». Видимость не превышала 500-1000 м, а сила ветра составляла 25-27 м/с.

В настоящее время на «АвтоВАЗе» вводится новая логистическая система под названием Just in Time («точно в срок»). На складах хранится минимальное количество комплектующих, детали поступают «с колес», поэтому работа конвейеров зависит от регулярности поставок.

Тольятти, Зоя Осколкова

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