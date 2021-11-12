АвтоВАЗ приостановил работу из-за нехватки комплектующих

Завод АвтоВАЗ сегодня не будет работать из-за отсутствия электронных компонентов. По данным профсоюзной организации, работникам компенсируют две трети зарплаты за простой.

Работа приостановлена на всех трех сборочных линиях автопредприятия в Тольятти. «12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina», – сообщили в профсоюзе.

Стоит отметить, что линии на АвтоВАЗе работают с перебоями с июня. Так в июле российский производитель приостанавливал выпуск популярных Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault – Sandero и Logan – из-за нехватки комплектующих на один день.

Как сообщал «Новый День», острая нехватка микросхем во всем мире возникла из-за того, что весной прошлого года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к возобновлению производства. Российские производители электроники для автомобилей вслед за мировыми столкнулись с нехваткой чипов. Проблемы поставок затронули микросхемы для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

Тольятти, Зоя Осколкова

Тольятти. Другие новости 11.11.21

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