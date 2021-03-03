Российский автопром испытывает кризис из-за нехватки микросхем

Российские производители электроники для автомобилей вслед за мировыми столкнулись с нехваткой чипов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и автопроизводителей. По словам главы комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексея Беляева, проблемы поставок затронули микросхемы для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

По словам экспертов, острая нехватка микросхем во всем мире возникла из-за того, что весной прошлого года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к возобновлению производства.

Для производства электроники требуется от полугода и более, так как цикл включает в себя две части: выращивание кремниевых кристаллов и их установку в корпус. Крупнейшие автопроизводители (Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota и Nissan) также столкнулись с нехваткой микросхев еще в начале года. В итоге они были вынуждены отложить производство ряда моделей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.03.21

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