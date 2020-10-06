Из-за падения спроса АвтоВАЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Руководство АвтоВАЗа планирует сократить рабочую неделю с 1 января 2021 года в связи с негативным прогнозом по российскому рынку легковых автомобилей. Меры могут продлить на полгода, сообщает автопроизводитель.

Сотрудники автоконцерна будут работать по четыре дня в неделю. При этом сокращенный график будет действовать до полугода.

«Принято решение, что в режиме полной рабочей недели останется только линия В0 (машины на платформе альянса Renault-Nissan), а также ограниченное количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы линии В0 и производств с непрерывным циклом, разработки новых проектов и поддержания жизнедеятельности завода», – рассказал РИА «Новости» представитель АвтоВАЗа.

В компании надеются, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, тогда производитель сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников.

Тольятти, Зоя Осколкова

Тольятти. Другие новости 06.10.20

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