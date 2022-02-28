Компания Volvo Cars заявила, что приостановит поставки в Россию

Шведский автоконцерн Volvo Cars заявил о приостановке поставок автомобилей на российский рынок, – сообщает The Wall Street Journal.

В объявлении автопроизводителя говорится: «Учитывая потенциальные риски, связанные с торговлей материалами с Россией, включая санкции, введенные ЕС и США, Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления».

Следует отметить, что производитель коммерческих и грузовых автомобилей Volvo Group (г.Калуга), с 1999 г. никак не связанный с Volvo Car, также сообщил о приостановке производства и продаж в России. Завод Volvo Group в Калуге функционирует с 2009 г.

Пресс-секретарь Volvo Group сообщил: «В связи с военным конфликтом на Украине, ситуацией в регионе и развивающимися санкциями и правилами экспортного контроля Volvo Group вынуждена временно прекратить свою деятельность в России и принять дальнейшие меры по соблюдению применимых правил».

Как сообщает деловая газета Ведомости, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2021 г. в России продали 9088 транспортных средств Volvo в сегменте легких и легких коммерческих автомобилей. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с 2020 г. В прошлом году продажи автомобилей Volvo составили 0,55% от общего количества проданных в России автомобилей в этом сегменте (1 666 780 единиц).

Стокгольм, Иван Бабурин

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