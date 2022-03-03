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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 16:01 мск

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Volkswagen прекращает производство автомобилей в России и поставки из-за рубежа

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group приостанавливает производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и прекращает экспорт автомобилей в Россию. Об этом говорится в сообщении компании в твиттере. Решение принято в связи с военной операцией на Украине.

В автоконцерне также сообщили, что сотрудниками в России будет выплачиваться пособие по неполной занятости.

Завод в Калуге выпускает автомобили Volkswagen, а в Нижнем Новгороде компания собирает автомобили Skoda.

Ранее сегодня автоконцерн Mercedes-Benz Group AG приостановил экспорт своей продукции в Россию, а также выпуск на локализованном производстве в связи с событиями на Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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