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Четверг, 3 марта 2022, 12:07 мск

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Mercedes останавливает сотрудничество с Россией

Фото: Pixabay

Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG приостанавливает экспорт своей продукции в Россию, а также выпуск на локализованном производстве. Об этом сообщает MarketWatch.

Mercedes стал последним европейским автопроизводителем, который заявил о прекращении бизнес-операций в РФ в связи с боевыми действиями на территории Украины.

По данным издания, компания приостанавливает ввоз в Россию легковых автомобилей и фургонов, а также местное производство до особого распоряжения.

Выделенный из Mercedes-Benz Daimler Truck Holding AG ранее заявил о прекращении деятельности в России. Кроме того, компания пересмотрит перспективы совместного предприятия с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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