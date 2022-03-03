Mercedes останавливает сотрудничество с Россией

Автоконцерн Mercedes-Benz Group AG приостанавливает экспорт своей продукции в Россию, а также выпуск на локализованном производстве. Об этом сообщает MarketWatch.

Mercedes стал последним европейским автопроизводителем, который заявил о прекращении бизнес-операций в РФ в связи с боевыми действиями на территории Украины.

По данным издания, компания приостанавливает ввоз в Россию легковых автомобилей и фургонов, а также местное производство до особого распоряжения.

Выделенный из Mercedes-Benz Daimler Truck Holding AG ранее заявил о прекращении деятельности в России. Кроме того, компания пересмотрит перспективы совместного предприятия с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.

Берлин, Зоя Осколкова

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