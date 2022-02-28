«Прошлогодняя инфляция покажется детским садом». Чем обернутся беспрецедентные западные санкции против России

Российскую экономику штормит – сегодня доллар преодолел историческую отметку в 100 рублей, а Центробанк резко повысил ключевую ставку до 20%. В ближайшей перспективе возможно отключение российских банков от SWIFT и заморозка активов ЦБ РФ, находящихся за пределами страны. «Новый День» попросил экономистов оценить последствия самых жестких санкций Запада для России.

«Подобных санкций в таком размере и таком объеме в истории еще не было. Единственный аналог – санкции в отношении Ирана, которые действовали с 2012 по 2015 год, а затем были снова введены в 2018 году. Это привело к тому, что Иран был отброшен на десятилетия назад: упал экспорт нефти, обеднело население, сильно упал уровень жизни в стране. Нынешние санкции в отношении России даже более серьезные. Последствия будут драматичными, но насколько – пока сложно говорить. Сейчас все зависит от действий властей. Повышение ключевой ставки – это правильная мера Центробанка, призванная погасить панику на валютном рынке. И я предполагаю, что это далеко не последнее повышение ключевой ставки в условиях, когда Центробанк оказался отрезан от части резервов. Под угрозой сейчас может находиться две трети валютных резервов ЦБ РФ, а то и больше. Чем это обернется? Обнищанием населения. Доходы граждан падали с 2014 года, но в этом году мы увидим самое существенное падение. Вслед за девальвацией рубля подорожают все импортные товары. Цены на бытовую технику уже выросли, сейчас магазины распродают запасы, которых хватит на две-три недели. В дальнейшем на замену европейским товарам придут китайские, которые будут худшего качества, но продаваться дороже. Затем рост цен перенесется на рынок товаров повседневного спроса и продукты питания. В лучшем случае нас ждет удорожание всех товаров. Прошлогодняя инфляция (под данным Росстата 8,39% – прим. ред.) покажется нам детским садом», – рассказал экономист Константин Селянин.

Доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Константин Юрченко отметил, что заморозка активов Центробанка может иметь самые тяжелые последствия для России. Но просчитать их трудно, так как таких санкций в мире еще никто не применял. «У Центробанка есть широкий спектр инструментов для контроля над курсом рубля. Помимо валютных резервов могут быть применены ограничения на отдельные операции. Понятно, что сейчас не происходит ничего хорошего, но ожидать каких-то гипертрофированных обвалов я бы все равно не стал. Сейчас мы находимся в эпицентре неопределенности. Резких движений совершать не нужно. Конечно, учитывая все происходящие события, сейчас нельзя вернуться в ту экономическую точку, которая была две-три недели назад. Но рано или поздно экономика, что бы ни случилось, будет возвращаться к равновесию», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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