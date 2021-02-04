В Екатеринбурге пройдет международный спортивный фестиваль

В Екатеринбурге параллельно с саммитом SportAccord в этом году пройдёт и международный спортивный фестиваль «Где встречается спорт». Он запланирован в дни деловой программы, но в историческом центре Екатеринбурга. Мероприятия пройдут при поддержке United Through Sports и при участии более 30 международных и российских федераций. На фестивале жители и гости города смогут познакомиться с разными видами спорта и известными спортсменами со всего мира. Запланированы обучающие конференции для молодежи, мотивационные встречи для детей и конкурс юных журналистов и фотографов региона.

Напомним, SportAccord должен пройти весной 2021 года. К участию приглашены глава МОК Томас Бах, президент России Владимир Путин, руководители международных спортивных федераций, мировые телевещатели, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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