Куйвашев отменяет заседание правительства из-за спортмероприятия

Назначенное на четверг заседание правительства Свердловской области отменено из-за того, что прийти не сможет губернатор Евгений Куйвашев – у него нашлись другие дела. Это связано с инспекционным визитом оргкомитета саммита SportAccord. Само мероприятие должно пройти в следующем году в Екатеринбурге, а ревизоры работают на Урале с 24 ноября. Заседание правительства пройдет в пятницу, 27 ноября.

Как сообщал «Новый День», SportAccord пройдет в мае 2021 года. Ожидается, что в саммите примут участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, восьмой генеральный секретарь ОНН Пан Ги Мун, бывший президент Nike Чарли Денсон, основатель CNN Тэд Тернер и другие. Также не исключил возможность визита президент России Владимир Путин, о чем он упомянул на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

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