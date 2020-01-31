Власти региона внезапны, как девушка у витрины магазина: почему Универсиада выйдет боком Екатеринбургу

Профессор МГУ Наталья Зубаревич выступила накануне в екатеринбургском Ельцин-центре с лекцией об экономике регионов. Экономист, отвечая на вопросы жителей города, рассказала, почему власти так настаивают на мегапроектах вроде «Экспо» или Универсиады, а также объяснила, как Екатеринбургу получить федеральные деньги на метро.

Почему Универсиада выйдет боком?

Красноярск улучшили и почистили, да, но они рассчитывали на многое – и в последний год получили 10 млрд. А расходы Москвы за январь-сентябрь только на благоустройство – 250 млрд. Дорогие мои, ну хотите? Потренируйтесь. Только будет, как в Красноярске. Я там была – ну, чистенько, максимум подкрасили фасады. Долги из бюджета Красноярского края не сократились, а долги города Красноярска вообще рискованные стали. Потому что за все надо платить и за понты в том числе. И часто сальдо будет убыточным. Но если вам очень хочется. Вот вам захотелось тряпочку, потому что она вам вот прямо сейчас нужна. Сегодня. Даже если завтра скажете: «Какого черта я ее взял?» Власти региона внезапны – как девушка перед витриной магазина, которая надеется, что потом родители подкинут. И вот Красноярску мама, то есть федеральный бюджет, – подкинула мало. Красноярск думал, что будет, как в Казани, потому что там получилось хорошо. Но где Татарстан – и где Красноярск. У вас, скорее, будет ближе к Красноярску.

Что сделать, чтобы было, как в Казани?

Срочно открыть нефть на территории Свердловской области. Впрочем, даже если она появится, региону и бюджету не накопить столько денег, чтобы заиметь ее в собственность. Татарстан – последний из могикан, и мы ждем с интересом – когда их совсем дожмут или пока оставят. А вам такого не светит. Металлы не дают такой доходности, как нефть. На них нет системы, не отработан налог рентный. Я бы вашим сказала большое спасибо, исключив, конечно, храм. За остальное – цветным и черным металлургам большое спасибо. За то, что вовремя поняли, что в Екатеринбург надо инвестировать. Вам, правда, надо было прожить уралмашевсккий период со стрельбой и отъемами. Но в нулевых стало понятно, что город отобьет все вложения – ваши магазины, ваш аэропорт, к вам из ХМАО за тряпками мотались.

А как получить денег на метро?

Будет ровно как с бюджетным распределением – сделайте, чтобы вас полюбили! Но ваш Высокинский не тот. Да и губернатор ваш… не орел. Надо думать. С вами будет бодаться Новосибирск и Нижний Новгород, а на горизонте – Тюмень и Краснодар. Надо создать альянс из таких пяти сильных игроков и договориться. Но это трудно. Потому что метро вам, а Краснодару что? Надо установить очередность, но тоже трудно – один скажет, я стану четвертым, а на третьем деньги закончатся. И еще проблема – у нас любые горизонтальные взаимодействия, не санкционированные полпредом в округе, а если еще и в разных округах – всегда вызывают риски, что на вас навесят заказуху политическую. Поэтому лучше сидеть и не высовываться. Думаете, ваш [Куйвашев] один такой? Он уже посыпался с храмом. Сильно посыпался. Потому что помимо «не высовывайся» есть и второе правило – «чтобы у тебя, сволочь, было все тихо». Но тут большой город, очень разные интересы, надо договариваться с людьми. Я Высокинскому вашему про это не раз говорила.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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