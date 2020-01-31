Баба Маня и непомерные желания – что помешает роботам лишить людей работы

Роботизация не оставит россиян без работы. Об этом на лекции сказала профессор МГУ, экономист, кандидат географических наук Наталья Зубаревич.

«Страсть нашей власти к техническим новинкам объяснима – потому что мы сильно отстаем на фоне США и Японии. Я не имею ничего против цифровизации и роботизации. Это нормально. Но это способ, всего лишь способ, а не конечная цель. Все помнят слово «мальтузианство»? Великобритания рожает как проклятая, работы не хватит на всех, к черту новации и станки. Но как-то все в итоге образовалось. В Европе процесс шел не так, как в Штатах, мы в Европе от аграриев перешли к индустриальному, а потом к постиндустриальному обществу. А в Штатах и догоняющих странах было не так – много мигрантов и часть шла в индустрии, а часть – в сервисы. Во второй половине XIX века уровень механизации был очень высокий, но сервис всех сожрал, в смысле, всем работу дал. Люди противные – нам никогда не бывает достаточно. Человек развивается, потому что есть потребности. Там где мы посадим робота, появится 5-7 сервисных мест, где робот не справится», – сказала она.

Эксперт привела в пример автоматизацию работы в банковской сфере. «Как банки ни бьются, вышибая операционистов, а баба Маня как будет решать свои вопросы? И все еще сидят рядком в банках люди, хотя Греф сокращал-сокращал, да остановился. Потому что услуга – это личностная коммуникация. Так что мы победим роботов своими непомерными желаниями», – отметила она.

Напомним, что безработица и роботизация были одной из основных тем саммита GMIS, который прошел в Екатеринбурге прошлым летом. Тогда генеральный директор Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг спрогнозировал, что к 2030 году могут исчезнуть 20 млн рабочих мест. «Это может произойти из-за того, что людей заменят роботы. Я полагаю, что больше всего это повредит наименее развитым странам. Посмотрите на их рынок труда и средства производства. Там реакция происходит очень медленно», – говорил он, подчеркивая, что миру нужна глобальная стратегия по выходу из ситуации.

«Мы знали, что угольные шахты будут работать не всегда, но мы ничего не делали, и в итоге уэльские шахтеры лишились всего. У нас были целые университетские курсы, программы по подготовке специалистов горного дела, они закрылись. Теперь мы знаем, что такое может быть. У нас нет сомнений, что мы понимаем, что именно несут новые технологии», – также отмечала инженер в Sony Europe Джессика Ли Джонс.

В свою очередь, представитель Международной федерации робототехники Сюзан Биллер отмечала, что за последний год на различных производствах установили 384 тысячи роботов – и люди при этом сохранили работу. Но для следующих поколений актуально переобучение, так как им придется осваивать новые профессии, прежних не будет или они изменятся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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