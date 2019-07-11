«Они – часть эволюции»: на GMIS обсудили, как правильно пропиарить роботов среди людей

В рамках саммита GMIS в Екатеринбурге представители европейских стран обсудили, зачем им роботы и как они помогут человечеству. Точнее, тем, кто имеет доступ к образованию и высокооплачиваемую работу.

«Разрушительный эффект автоматизации – об этом говорят снова и снова, повсюду. Конечно, автоматизация развивается, чтобы заменить людей на каких-то местах: если человек работал недостаточно быстро или недостаточно качественно. Ведь компании нужно повышать конкурентоспособность. Могу сослаться на многие исследования, когда мы автоматизируем процессы, мы видим, что создаются новые рабочие места на тех же производствах – но другие», – заявила, начиная дискуссию «Люди и машины, а не люди против машин: робототехника» д-р. Сюзанн Биллер, представитель Международной федерации робототехники (IFR), Германия.

Она отметила, что за последний год, по ее данным, на различных производствах установили 384 тысячи роботов – опыт показал, что люди при этом сохранили работу. Но для следующих поколений актуально переобучение, так как им придется осваивать новые профессии, прежних не будет или они изменятся.

«У нас была такая история. Мы знали, что угольные шахты будут работать не всегда, но мы ничего не делали и в итоге уэльские шахтеры лишились всего. У нас были целые университетские курсы, программы по подготовке специалистов горного дела, они закрылись. Теперь мы знаем, что такое может быть. У нас нет сомнений, что мы понимаем, что именно несут новые технологии», – рассказала Джессика Ли Джонс, инженер в Sony Europe (Великобритания). По ее мнению, роботы могут помочь людям, но люди боятся роботов – в том числе потому, что им говорят о риске лишиться работы. Она рассказала, как на одном из предприятий руководство готовилось внедрять роботов, но не говорило об этом с сотрудниками – в итоге люди обсуждали перспективы между собой, плодили слухи. «Потом было принято решение, операторов познакомили с роботами, роботам дали имена – Эрика и Эрик – операторы с ними поработали и убедились, что они остаются нужными. Очень важно как именно мы подаем информацию», – считает она.

По словам Биллер, в Германии есть опыт по вовлечению профсоюзов в процесс «знакомства» людей и роботов, внедряемых на производстве. «Давайте говорить по-другому. Не противостояние человека и робота, а просто подкрепление работы, которые делают люди, роботами. И это означает сохранение рабочих мест – иначе производства пришлось бы переносить туда, где более дешевая рабочая сила. Вот это и надо говорить. Что мы помогаем вам сохранить рабочие места, вы можете потерять их без роботизации», – заявила Сюзанн Биллер.

Она добавила, что подхватывать роботизацию вслед за крупными корпорациями должны предприятия малого и среднего бизнеса. В этот процесс может вмешаться государство, помочь с автоматизацией малому и среднему бизнесу. Кроме того, государство должно позаботиться о соответствующем образовании, Биллер считает, что сейчас есть недостаток квалифицированных работников и это тормозит развитие роботизации. «Роботы не оставят человека без работы. Нам нужны операторы, программисты, новые профессионалы, те, кто будет заниматься обработкой больших данных. Это коснется и финансового сектора, и других секторов. Будут нужны квалифицированные сотрудники. А где более квалифицированные сотрудники, там и зарплаты выше».

«Мы должны объяснить людям, что это [роботизация] – часть эволюции, а не то, что делают большие компании в своих интересах. Если мы хотим бороться с дешевой рабочей силой – мы должны идти в этом направлении», – добавила Джессика Ли Джонс. В завершении она добавила, что «роботы делают жизнь веселее, но в ближайшие 10 лет мир радикально не изменится».

Ранее в рамках GMIS о своем видении эры роботизации рассказывали эксперты из Индии, Китая и Венгрии. Они отмечали, что роботизация лишит работы миллионы человек, и главное, что должны делать государства – перестраивать систему образования, причем делать это уже сейчас.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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