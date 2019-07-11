Искусственный интеллект превзойдёт человеческую мудрость: на GMIS обсудили отношения роботов и людей (ФОТО)

В заключительный день саммита GMIS-2019 эксперты из Индии, Китая и Венгрии обсудили, что ждет человека с наступлением новой промышленной революции, когда основной рабочей силой станут роботы. Восстание машин, о котором говорят паникеры-обыватели, по их мнению, более чем реально, особенно для бедных стран. Роботизация лишит работы миллионы человек, и главное, что должны делать государства – перестраивать систему образования, причем делать это уже сейчас.

Самые роботизированные отрасли на сегодняшний день – это автомобилестроение и медицинское производство, это признали все собравшиеся на саммите. По мнению директора Bajaj Industries Панкаджа Баджаджа, даже в этих сферах роботизация вряд ли станет 100-процентной, по крайней мере, не скоро – и дело не в отсутствии технологической возможности, а в потребностях человека. «Надо учесть социальные аспекты. У нас в Индии люди зачастую ссорятся на улице, не знаю, как в России, на Западе, в Америке, вот сразу вызывают адвокатов и начинают судиться. Допустим, возникла маленькая авария на улице, а если автомобиль без водителя – с кем ссориться, с кем судиться? Машине нужно научиться быть более человечной. Потребуется время, чтобы это реализовать», – считает эксперт из Индии.

Однако он признает – роботизация неизбежна и она оставит людей без работы. «Что делать с тысячами работников в Бангладеш? Очень много рабочих в мире работают на заводах».

«Важно обучение. Самое главное – обучить людей, которые работают на малых и средних предприятиях, потому что такие предприятия являются поставщиками для крупных производств. Малые и средние предприятия берут технологии крупных, но они являются фундаментом в производстве», – считает д-р. Адам Нэги, представитель Министерства инноваций и технологий Венгрии.

«Мы занимаемся обучением работе с роботами, создали онлайн-платформу, с ее помощью около 3000 тысяч человек прошли обучение, на очное обучение поступили 70 тысяч человек. Образование в области автоматизации будет ключом к развитию будущего», – согласился Цюлян Чэнь, вице-президент HIT Robot Group.

Спикеры дружно сошлись во мнении, что с роботизацией жизни для сохранения рабочего места человеку придется обучаться на протяжении всей жизни. «Нужно уйти от концепции, когда вы получили образование и работаете в этой сфере всю жизнь. Нужно обеспечивать переподготовку. Может, надо сделать только 3-4 рабочих дня, а в остальные дни дать возможность работать удаленно в других смежных сферах и заниматься обучением. На каком-то этапе, я думаю, появится базовый доход, чтобы люди могли жить, пока проходят переподготовку. Дальнобойщиков заменят беспилотные грузовики – людям нужно будет получать новую профессию. Государства должны понимать, что эту проблему надо будет решать», – рассказал эксперт из Индии.

«Нужно начинать обучение с малого возраста, с детей. Есть легороботы – пусть с ними начинают взаимодействовать. У нас есть проекты, где мы даем детям поиграть этими роботами, но пока это экспериментальное обучение. Государство конечно должно задумываться об образовании. Темп развития искусственного интеллекта очень высок, государствам нужно успевать, в том числе вводить новые нормативы, законы. Но это очень сложно», – добавил венгерский чиновник.

Вместе с тем, быстрые темпы развития машин рискуют обернуться для человека проблемами не только на рынке труда. «Искусственный интеллект может развиваться так быстро, что превзойдет человеческую мудрость. Это может породить новые проблемы. Машина станет мудрее человека – да, я думаю, что такое на самом деле может случиться. Но это будет нескоро», – считает Цюлян Чэнь.

«Но ведь роботов создаем мы, люди, и мы можем задать направление и гармонично с ними уживаться», – отметил Адам Нэги и спустя некоторое время добавил: «А что будет происходить в бедных странах? Если там будет проблема, то эта проблема будет не отдельных стран, она станет глобальной».

Панкадж Баджадж в заключение отметил, что рост роботизации, автоматизации все-таки будет сдерживаться не техническими возможностями, а предпочтениями людей. «Человек приходит в массажный салон. Возможно, появятся роботы, которые будут делать массаж. Но хотели бы мы, чтоб нам делал массаж или стриг нас робот? Мы бы хотели, чтобы нас обслуживал человек. Возможно, это будет дорого, когда массаж делает человек – а на более низком, бедном уровне это будут делать роботы. Такое может быть. Но вспомните. Люди начали работать с электронной почтой и подумали, что продажи станут автоматизированными, а этого не случилось. Люди очень социальны, нам нравится взаимодействовать с людьми», – проиллюстрировал перспективы будущего предприниматель из Индии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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