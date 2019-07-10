На «Иннопроме» назвали победителей «Минуты технославы» (ФОТО)

На выставке «Иннопром-2019» подвели итоги конкурса «Минута технославы», в котором соревнуются проекты студентов и аспирантов уральских вузов. Молодые специалисты предлагают инновационные решения проблем в самых разных сферах жизни. В этом году на конкурс поступило 46 заявок. Отбор лучших из них шел весь год, в итоге были определены десять финалистов. Сегодня они выступили с презентациями своих проектов на стенде Свердловской области. Доклады слушала конкурсная комиссия, в которую вошли губернатор Евгений Куйвашев, министр образования Юрий Биктуганов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГПУ Светлана Минюрова и директор по связям с органами госвласти холдинга «Евраз» Мария Дронова. Победители определялись в двух категориях – технологические и социальные проекты.

В «технической» номинации первое место занял магистрант УрФУ Степан Сапьянов, который представил жюри бизнес-план по утилизации батареек и аккумуляторов. Его технология подразумевает извлечение редких металлов из отработанных устройств и последующую их продажу. «Дайте нам 60 миллионов рублей инвестиций, и мы окупим их за 30 месяцев», – заявил автор идеи. Евгений Куйвашев пообещал, что проект будет рассмотрен министерством ЖКХ.

Второе место жюри отдали магистранту УрФУ Юрию Марченко. Он предложил техническое решение для конструкции паровых турбин на ТЭЦ, которое позволит сэкономить 1% от общей мощности. В денежном выражении это составит 97,5 миллионов рублей, если применить данную технологию на всех 15 теплостанциях Свердловской области. Третье место получил аспирант медицинского университета Тимур Абдулкеримов за идею 3D-моделирования в черепно-лицевой хирургии, что позволит создавать индивидуальные импланты для пациентов.

В номинации социальных инноваций победил проект аспирантки УрГПУ Анны Семеновой по созданию творческих лабораторий для детей. Второе место заняла Светлана Лапшина, которая предложила проводить в детских лагерях и школах игровую программу «Лето дорожной безопасности» для эффективного обучения детей правилам дорожного движения. «Свердловские чиновники одобрили идею и готовы ее внедрить уже в этом году», – сообщил Куйвашев. Третье место досталось Алене Гуровой, ее проект – о том, как можно на студенческом уровне преодолевать негативные стереотипы о России у иностранцев, а заодно повысить инвестиционную привлекательность Свердловской области. После презентации губернатор сообщил, что готов взять автора проекта на работу в департамент по молодежной политике. К слову, еще одного участника конкурса, аспиранта Горного университета Виктора Сафронова, пригласили стать консультантом министерства ЖКХ в реализации мусорной реформы. Молодой специалист раскритиковал повышение тарифов на вывоз ТКО и предложил другую концепцию – скупать рассортированный мусор у населения и отдавать его на переработку и утилизацию предприятиям малого бизнеса. Таким образом, считает аспирант, можно добиться и эффекта для экологии, и снизить платежную нагрузку для жителей.

«Все представленные работы будут самым внимательным образом изучены отраслевыми министерствами. По опыту прошлых лет, проекты участников конкурса так или иначе реализуются в Свердловской области», – подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также поблагодарил холдинг «Евраз» за поддержку премии «Минута технославы» для молодых ученых, которая вручается уже семь лет подряд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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