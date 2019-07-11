Депутат рассказал о липовом российском импортозамещении в фармацевтике

Депутат Госдумы Александр Петров сегодня в рамках обсуждения перспектив развития фармацевтики на «Иннопроме» жестко раскритиковал то, как проходит импортозамещение в этой сфере. «У нас очень мало российских инициаторов, которые бы двигали развитие фармзаводов. Фарма говорит: делаем импортозамещение. Как это выглядит: иностранная компания завозит готовую субстанцию и «делает импортозамещение», в лучшем случае, оболочка наша, и то не факт. А через неделю – и это реальная история – закрывается. А минпромторг ставит галочку – было импортозамещение. Российским производством должно быть то, что имеет здесь свою субстанцию и производство», – заявил Петров.

На этом критика состояния дел в фармацевтике не закончилась. Он напомнил о том, как в России пытаются делать инсулин. По его словам, Ростех, который должен был выполнять поручение президента по строительству завода, завысил его стоимость так, что строительство отменили, и потребность в генноинженерном инсулине в России пытаются закрыть два завода. «Я 10 лет назад говорил, что Россия останется без иностранного генноиженерного инсулина – надо мной смеялись. И вот», – продолжил весьма эмоционально парламентарий.

Он также рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто пытается заняться фармацевтикой. «В чем главные риски для бизнеса? Прежде всего, административные. Мы в первом чтении приняли законопроект по которому было одно замечание – если устранили, больше быть не может по нему вопросов. Но эксперты могут сколько угодно раз присылать замечания. И что у нас к третьему чтению? Сказали: дайте подзаконные акты, их два года делают, закон лежит, а он жизненно необходим».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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