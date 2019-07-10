«Люди не знают, какой опасности подвергаются»: производители кабеля рассказали о борьбе с фальсификатом

Сегодня на «Иннопроме» обсудили проблемы борьбы с фальсифицированной кабельной продукцией. Как рассказал заместитель генерального директора ассоциации «Электрокабель» Владимир Кашкин, сразу в нескольких российских регионах был запущен пилотный проект по выявлению недобросовестных производителей и опасной продукции.

«Он шел по двум направлениям: документальный контроль – в частности, проверка сертификатов на продукцию, который позволил отсечь на старте большое количество нарушений, и инструментальный контроль. Мы выезжали на объекты, отбирали продукцию, отправляли ее на испытания, результаты передавали в региональные надзорные органы. Проверили 64 объекта капстроительства – в первую очередь, те, которые строятся за счет бюджетных средств. 51% всех сертификатов имели нарушения в порядке оформления и выдачи. Мы видим, что фальсифицированная продукция может свободно попасть в строительство, но применение простых алгоритмов позволит отсекать эти вещи», – сказал он.

По словам Кашкина, результаты инструментальных проверок «шокировали региональные власти». «Три четверти того, что было поставлено на объекты, было с нарушениями в заявленных характеристиках. В основном, это критическое занижение конструктивных размеров, нарушения по маркировке и – самый тревожный момент – качество материалов, которые применяют для изоляции оболочки, которые должны быть противопожарными, испытания не прошли 82 % образов. И это продукция, которая поставлялась в школы, детсады, места массового присутствия людей и так далее», – отметил он.

По словам Кашкина, профессиональное сообщество ждет решения правительства РФ, чтобы в 2020 году провести внеплановые проверки предприятий кабельной отрасли и лабораторий, которые сертифицируют продукцию.

Представитель Холдинга «Кабельный альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) Марат Калимуллин отметил, что борьбу с фальсификатом необходимо усиливать, потому что проблема касается всех. «Мы все живем в квартирах, где есть электропроводка, и 99 % не знают, какой опасности подвергаются из-за контрафакта. Это скрытая угроза. Не обладая специальными знаниями, сложно сделать вывод о том, какой провод проложен у вас в квартире. Точно также и бизнесу – не использовать фальсификат, чтобы оборудование не выходило из строя из-за скачков напряжения на ровном месте», – пояснил он.

По словам Калимуллина, недобросовестные производители чаще всего не докладывают в кабель медь и используют плохую изоляцию. «Мы все детей отводим в детсады, школы, сами сейчас присутствуем в помещении, где много людей, и кабели должны обладать определенными характеристиками – не распространять пламя, не дымить. По факту недобросовестные производители в погоне за дешевыми материалами применяют другую изоляцию – она дымит, горит, выходит из строя. В фальсифицированной продукции нет присадок, которые обеспечивают долговечность – и многие потребители сталкиваются с тем, что в кабеле нет ни изгибов, ни ударов, а изоляция лопается, кабель начинает греться. Много последствий негативных», – подчеркнул он.

По словам эксперта, только входной контроль может исправить ситуацию. «Сейчас этим занимаются, увы, единичные предприятия, которые проверяют сопротивление жилы, соответствие пластикатов, смотрят сертификаты – с этим может помочь ассоциация. Мы предлагаем законодательно обязывать проводить входной контроль, закладывать это как-то в бюджет», – сказал Калимуллин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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