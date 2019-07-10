«Мы одели кабели в кольчугу, которая защищает от огня», – на «Иннопроме» показали инновационную разработку в сфере пожарной безопасности (ФОТО)

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге холдинг «Кабельный альянс» показал инновационную разработку, существенно повышающую пожарную безопасность, а также технические характеристики кабелей – пожаробезопасный кабель «Кольчуга», который презентовал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Особенностью этого вида продукции является барьер из слюдяной ленты – специальная оболочка, которая под действием пламени превращается в керамику, не позволяя распространяться огню и дыму. Подробнее о разработке «Новому Дню» рассказал технический директор холдинга Алексей Саушкин. «Огнестойкие кабели выпускают многие предприятия, но по традиционной, старой технологии, когда жила защищается барьером. При возгорании он препятствует распространению огня в течение трех часов – это позволяет эвакуировать персонал, провести пожарные мероприятия и сохранить живучесть объектов. Современный же кабель тоже огнестойкий, но без дополнительного барьера, его функцию выполняет изоляция с помощью керамообразующей технологии. За счет химической реакции изоляция превращается в керамику», – рассказал собеседник агентства.

По словам эксперта, преимуществ у кабелей в «кольчуге» сразу несколько. «Мы можем экономить на габаритах кабеля, следовательно, не требуется дополнительное пространство в помещениях. И еще одно важное преимущество – он позволяет работать оборудованию в течение четырех часов против трех у обычных огнестойких кабелей. То есть мы увеличиваем время на ликвидацию пожара. Кроме того, рабочая температура у традиционных продуктов – до 90 градусов, а у наших – до 130-150 градусов. То есть мы можем поднять токовую нагрузку за этот счет. Также в проектировании есть понятие «объем горючих материалов», системы пожаротушения разрабатываются, исходя из этого параметра. Чем он больше, тем выше затраты, а мы позволяем сэкономить», – отметил Саушкин.

Он объяснил также, что за счет экономии на габаритах производитель инновационного кабеля экономит и на материалах, потому что ему не приходится использовать дополнительную обмотку. «Поэтому по ряду сечений цены сопоставимые с теми, что установлены на рынке на обычные огнестойкие кабели, а по ряду сечений – в основном, это касается ниже 16 квадратных миллиметров – выходит даже экономия», – пояснил эксперт.

Основное применение инновационной продукции «Кабельного альянса» – пожарная сигнализация и системы пожаротушения в объектах с массовым скоплением людей, офисных и жилых высотных зданиях, детских садах, больницах и школах, аэропортах, вокзалах, объектах нефтегазовой отрасли и атомных электростанциях. «Словом, везде, где есть высокие требования по пожарной безопасности», – пояснил Саушкин.

Он также добавил, что продукцией «Кабельного альянса» уже интересуются и в Европе. «Мы занимаем активную позицию в части поставок на экспорт, поскольку там сформировался некий дефицит кабельных изделий, и сейчас занимаемся сертификацией», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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