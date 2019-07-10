«А покурить? А коньячку?», – мэр Екатеринбурга объяснил, почему искусственный интеллект не сделает людей счастливыми (ФОТО)

Представители бизнеса и городской власти сегодня в рамках выставки «Иннопром» обсудили будущее концепта Smart City и возможные негативные последствия цифровой революции. Речь зашла об искусственном интеллекте, который когда-нибудь сможет сам принимать решения за горожан и чиновников. Участники дискуссии заявили, что вряд ли будут счастливы с таким развитием технологий.

По мнению спикеров, сегодня существуют только локальные цифровые решения для отдельных сфер городской жизни – транспорт, видеонаблюдение, мониторинг ЖКХ, интернет-сервисы для жителей. Однажды их удастся объединить в одну систему, которую и можно будет назвать «Умным городом». Директор по научно-техническому развитию кластера энергоэффективных технологий Сколково Олег Перцовский считает, что такое слияние технологий неизбежно, и более того, в будущем станет необходимостью. Уже сейчас по опыту европейских городов можно судить об экономической эффективности Smart City – снижается потребление ресурсов, улучшается экология, экстренные службы реагируют на вызовы быстрее, а жители не теряют время в пробках.

Урбанизация тоже бросает новые вызовы. Города начинают конкурировать за молодых специалистов и стремятся стать более комфортными для проживания, отметил руководитель проектного офиса «Умный город» компании «Русатом» Максим Исаев.

Следующим этапом развития технологий станет искусственный интеллект, признают эксперты. Замдиректора «НПО автоматики» Евгений Шароварин предложил пофантазировать и представить ИИ как отдельный субъект городской жизни, которые сам решает, что лучше горожанам. В пример он привел умный холодильник, который ночью заблокирует дверцу, заботясь о фигуре хозяина. Но участники встречи не захотели такого соседства.

Помощник уральского полпреда Евгений Гурарий подчеркнул, что цифровые двойники городов помогают управляться с муниципальных хозяйством, но конечные решения все равно должен принимать человек. «Вот представьте: в Екатеринбурге плохо почистили дороги. Сейчас мэр спрашивает за это подчиненных, а потом с кого требовать? С компьютера? Нет, до восстания машин нам еще далеко», – отметил он.

Исаев предположил, что нормативно-правовая база, где в том числе будет урегулирован вопрос ответственности, появится очень быстро, как только технологии искусственного интеллекта прочно войдут в повседневную жизнь.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался в том ключе, что технологии должны оставаться инструментом, которые облегчают жизнь, но не управляют ею. «Вот люди, которые приезжают в Екатеринбург, говорят, что город чистый, хороший. А есть внутренняя позиция горожан: тут не так, а тут все плохо. Инструменты «Умного города» нам, конечно, помогают, но живем-то мы сами. Со времен Макиавелли поменялось немного. У нас появились гаджеты, новые инструменты, но человек остался человеком. Он не будет чувствовать себя счастливым, если кто-то с утра ему будет указывать, что надо делать, давать еду, которая полезна. А покурить? А коньячку? Так что технологии меняются, но люди остаются прежними. Все равно останется интриганство, попытки манипулировать чем-то, борьба престолов», – заключил градоначальник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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