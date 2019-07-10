На «Иннопроме» обсудили, как приучить автовладельцев к общественному транспорту

Участники тематической дискуссии о технологиях «умных городов» на выставке «Иннопром» рассказали, возможен ли массовый отказ жителей от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что этот процесс займет некоторое время, потому что сегодня горожане воспринимают автомобиль не только как средство передвижения, но и как элемент внутренней свободы. Чтобы поменять сознание людей, им нужно предложить альтернативу в виде комфортных автобусов и трамваев. «Когда-нибудь мы придем к тому, что общественный транспорт станет основным. Но сегодня мы живем так. Если сейчас мы попытаемся закрыть одну полосу на дороге, вряд ли это поддержат все горожане», – отметил глава города.

Директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Сколково Олег Перцовский отметил, что сейчас «умные» светофоры помогают разгружать городские дороги, и не исключил, что в будущем может появиться принципиально новая технология, которая поможет решить проблему пробок.

Бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев был более категоричен: «Должны ли горожане идти на самоограничения? Конечно да, и нечего тут рассуждать. Надо ограничивать въезд частного транспорта в центр. Другие города давным-давно прошли этот путь, тут не стоит ничего изобретать – все рецепты написаны и результаты получены. Известно, что пешеходные улицы генерируют средства в городской бюджет, а транспортные улицы, наоборот, отнимают». Специалист привел в пример исследования урбанистов по использованию каршеринга в мегаполисах. Оказалось, что средний москвич, даже если у него есть личный автомобиль, 10-20 раз в месяц пользуется услугами каршеринга или такси. То есть, выбор уже сделан.

Директор ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий не согласился с такой точкой зрения. По его мнению, транспортные проблемы возникают из-за непродуманных миграционных потоков и системы инфраструктуры. «Запреты надо вводить очень осторожно. Я приведу пример из Академического, где есть подземные парковки в домах. Там все было продумано так, чтобы дети, идущие в школу, не пересекались с автомобилями. Но все дворы начали занимать машинами, потому что никто не хотел покупать парковочные места. Тогда и экономика работала на это. И сейчас нет однозначных решений. Нам говорят: давайте установим шлагбаум, и не будем пускать машины во дворы. Ну, давайте разрушим социальную среду нового городского образования, давайте введем в конфликт жителей и управляющую компанию. Я бы здесь осторожно принимал решения», – заявил Голубицкий.

При этом все участники признали, что будущее – за общественным транспортом. И развитый и комфортный общественный транспорт – это признак умного города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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