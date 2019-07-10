Феминизм на GMIS: как женщине возглавить бизнес и не потерять декретные льготы

В рамках саммита производства и индустриализации GMIS-2019 сегодня представители нескольких стран и ООН обсудили, пожалуй, самую «хайповую» тему последних лет – роль женщины в мире, ее место в бизнесе и гендерные стереотипы. На панельную дискуссию «В производстве требуются женщины» пришло более сотни зрителей, 2/3 из которых – женского пола. Интересно, что спикерами выбрали четырех женщин, которые представляют власть или международные организации, и только одного мужчину – представителя бизнеса из арабской страны. В ходе обсуждения выступающие сошлись на том, что проблема гендерного неравенства существует, для работы в цифровую эпоху женщины приспособлены лучше мужчин, но они же лишатся работы раньше мужчин. А закончилась встреча заявлением, что достигать высот в бизнесе женщина должна, потому что «счастливая мать – счастливые дети». Самые интересные высказывания участников дискуссии – в материале РИА «Новый День».

Страны дают добро женщинам в бизнесе

Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации:

Передовые производственные технологии меняют облик не только мировой, но и российской промышленности. В основе технологий лежит «цифра». Мы определили для себя, что небольшое количество девочек поступает на промышленные специальности, всего 24 %. Возможно, это связано с тем, что они не видят себя в промышленности. Но если промышленность цифровизируется, то и у женщин появляется больше возможностей. Но проблема в том, что предприятия слабо цифровизируются. У нас есть нацпроект по развитию кадров, мы сосредоточены на цифровизации промышленности и на том, чтобы предприятия меняли кадровую политику.

Фату Хайдара, управляющий директор программ политики и поддержки Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Австрия:

Сделать вопросы инклюзивности важным элементом развития – это наша задача в ЮНИДО. Некоторые исследования показывают – если мы будем двигаться по пути, которому идем сегодня, то добиться гендерного равенства мы сможем через 200 лет. Мне кажется, столько ждать никто не готов. Мы рады, что правительство России поддерживает нас, ЮНИДО, в решении гендерных задач.

Исмаил Али Абдулла, главный исполнительный директор Strata Manufacturing, ОАЭ:

Сегодня руководители бизнес компаний согласны с тем, что роль женщины в экономике напрямую связана с позитивным развитием компании. Важно, чтобы у нас был сбалансированный по гендерному принципу персонал. Мы производим запчасти для самолетов Airbus и Boeing. Когда-то у нас не было тех профессий, которые есть сейчас, в Эмиратах не было учебных программ. Мы их создавали, и уже тогда решили, что мы создадим равные условия для всех вне зависимости от пола. Я горд тем, что у нас 52% женщин работает. И это не только у нас в компании, это стратегия ОАЭ. В Эмиратах есть крупнейшие нефтяные компании, которые возглавляют женщины.

Сальма Нимс, генеральный секретарь Иорданской национальной комиссии по делам женщин (JNCW):

Важность сегодняшнего мероприятия в том, что мы можем задать вопрос: как мы можем использовать гендерное равенство? Благодаря цифровизации появляются новые секторы рынка, женщины могут выходить на новые рабочие места, в новых рабочих сферах, женщины могут работать из дома, в удаленных районах. У женщин появляется возможность проявлять себя в самых разных областях экономики, в предпринимательстве, делать это на международном уровне или быть самозанятыми. Гендерный разрыв есть, но для женщин возможности, безусловно, увеличились. Нужно понимать важность постоянного повышения квалификации. Мы участвовали в национальной стратегии Иордании по образованию, которая позволяет подключать женщин к образовательному процессу – как это делается и в Российской федерации, насколько я понимаю.

Если мы дадим женщинам навыки, то их уровень дохода поднимется на 12 процентов, и мы поднимемся на уровень развитых стран.

Роботы, женщины, мужчины: кто кого

Вероника Пешкова, президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд»; посол Доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО):

Четвертая промышленная революция, в эпоху которой мы живем, для женщин предоставляет большие возможности: удаленные рабочие места и гибкие часы работы позволяют совмещать бизнес и выполнять обычные семейные обязанности. Однако согласно прогнозам, до 47 процентов рабочих мест могут быть автоматизированы и многие из этих традиционных рабочих мест занимают женщины: это работа офисных менеджеров, в продажах. Эти рабочие места могут уйти.

Исмаил Али Абдулла, главный исполнительный директор Strata Manufacturing, ОАЭ:

Цифровизация – это революция, которая поможет навести мосты между представителями различных гендерных групп. Мы сотрудничаем с одним из университетов, где есть программа обучения для выпускников школ на 22 месяца, это технические курсы, после чего можно продолжить обучение в любых университетах. 90 % участников программ – это женщины. Раньше они не работали в космической промышленности, например, а теперь это изменилось.

Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации:

Меняется не только облик промышленности, но и сам человек, меняется качество жизни, темп жизни. Это дает шансы женщине. В современном обществе требуется адаптивное мышление и эмоциональный интеллект – и это качества, которыми преимущественно обладают женщины. Может, именно поэтому к коллегам в космическую отрасль приходят женщины. Сальма Нимс, генеральный секретарь Иорданской национальной комиссии по делам женщин (JNCW): Если мы говорим о цифровизации – есть риск, что женщины потеряют традиционные льготы по больничным, по уходу за детьми. Нужно следить, чтобы эти льготы оставались. Нужно думать и о том, что неравенство может усугубляться, если женщины будут заниматься бизнесом, но лишатся льгот.

Женщине должен помочь мужчина – ради детей

Сальма Нимс: Не должно быть так, что женщина решает рабочие задачи, а потом в одиночку – домашние задачи. Должно быть равное участие мужчины и женщины, и в вопросах экономики, и в вопросах быта. Нужно менять гендерные стереотипы. Важно, чтобы у женщин и мужчин были равные возможности, и в экономике, и в плане семьи.

Вероника Пешкова: Цифровизация поможет женщинам из отдаленных городов получить доступ к знаниям. Для женщин важно поменять свое представление о том, что я должна сделать. Обязательно нужна поддержка мужского сообщества – как делового, так и гражданского общества. Я рада, что здесь в зале присутствует достаточное количество мужчин, поддержка мужчин – очень важный фактор развития, без этого не получится добиться гендерного равенства. Женщины контролируют 80 % мирового потребления, поэтому их участие в создании перспективных направлений, например, интернета вещей, сделают мир лучше. Женщины вкладываются в образование детей – что делает следующее поколение более конкурентоспособным.

Гульназ Кадырова: Надо каждой девочке, вне зависимости от места проживания, дать возможность реализоваться. Счастливая мать – это счастливые дети. Давайте об этом подумаем.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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