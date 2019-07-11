Площадки GMIS без Путина оказались никому не нужны (ФОТО)

Только что в конгресс-холле «Екатеринбург-экспо» прошла заключительная сессия саммита GMIS-2019. Еще с утра на площадках выставочника проходили дискуссии и круглые столы, но, и сегодня, и вчера они были не особенно популярны – в залах находились десятки человек, некоторые мероприятия заинтересовали единицы участников.

Даже на церемонию закрытия пришли не больше ста участников, ни одного представителя Свердловской области или Российской Федерации на площадке не было, хотя именно в финальной сессии принималась декларация по итогам GMIS. При этом официальное число зарегистрированных участников саммита превысило две тысячи человек, а на выступлении российского президента Владимира Путина главный зал конгрессника был заполнен целиком.

Председатель оргкомитета саммита Бадр Аль Алама выразил сожаление, что не смог побывать на всех площадках GMIS, но рассказал, что организаторы извлекли полезные уроки из мероприятия в Екатеринбурге. «На пленарном заседании выступал господин Путин, и он говорил о том, что новые технологии должны быть более экологически безопасными, мы должны использовать вдохновленные природой технологии, чтобы поддерживать наше существование. Обучение новым навыкам должно изменить нашу образовательную политику и распределение ресурсов. Необходима коммуникация в обмене опытом и наилучшими практиками – между самыми развитыми странами и всеми остальными. Должен возобладать здравый смысл, чтобы конкуренция была честной, а потребитель не страдал. Технологии развиваются очень быстро, изменяя характер работы компаний, и в течение следующих пяти лет это будет происходить еще быстрее. Одна из сессий была посвящена роли женщин в производстве, она чрезвычайно важна, и если удастся преодолеть гендерный разрыв, мы увидим, как мировой ВВП увеличится на 10-17 трлн долларов. Это самые важные уроки, надеюсь, мы будем действовать в соответствии с ними», – сказал он.

Генеральный консул Германии Штефан Кайль также в своей заключительной речи цитировал выступление Владимира Путина. «Его речь была замечательной», – сказал он, уточнив, что следующий GMIS пройдет на немецкой земле, в Ганновере на выставке Hannover Messe.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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