Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул пост

Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покидает свой пост. Об этом рассказали в представительстве МИД России в Екатеринбурге. Кто станет его преемником в этой должности, не сообщается.

Штефан Кайль стал генконсулом в сентябре 2015 года. Одно из его последних публичных выступлений – на закрытии форума GMIS, где он цитировал речь Владимира Путина и принимал эстафету форума, следующий GMIS пройдет на немецкой земле, в Ганновере на выставке Hannover Messe.

Кроме того, во время его работы в Екатеринбурге было совершено нападение на бухгалтера генконсульства: трое мужчин вырвали у него из рук сумку, где было 2 миллиона рублей, и скрылись. Одного из них осудили на 8 лет. Штефан Кайль рассказывал, грабители напали на бухгалтера, после того, как тот снял крупную сумму денег.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

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