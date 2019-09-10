Роботы могут оставить без работы половину россиян к 2030 году, предупреждают ученые

Через 10 лет из-за автоматизации и цифровизации около половины работников в России могут лишиться своих рабочих мест. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, данные которого приводит газета «Известия». Людям придется либо увольняться, либо учиться новой профессии. Чтобы избежать безработицы, следует ввести налог на роботов, считают исследователи.

По их оценке, к 2030 году не востребованными окажутся знания и умения 45,5% официально трудоустроенных российских работников. Всего под риск автоматизации попадают 20,1 млн россиян: они будут вынуждены уйти с рынка труда или сменить квалификацию. В гостиничном и ресторанном бизнесе автоматы могут вытеснить 73% работников, на обрабатывающих производствах – 60%, в сельском и лесном хозяйстве – 58%, в розничной торговле – 53% занятых и 51% работников в сфере добыче полезных ископаемых.

Между тем автор работы, глава лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов отметил, что процесс автоматизации сильно растянут во времени, и поэтому «есть возможность переучиться, поменять свои функции». «То, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра», – указал ученый.

Возможным решением проблемы может стать введение налога на роботов: собранные средства можно направить на социальную помощь, говорится в исследовании.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков полагает, что угроза рисков из-за автоматизации сильно преувеличена. По его словам, «оснащенность роботами в России гораздо ниже среднемировой». Из-за дешевизны рабочей силы предприятиям выгоднее нанимать людей, отметил эксперт.

Согласно данным Росстата, в 2017 году инновации использовали лишь 8,5% организаций в России, тогда как в 2012 году показатель был 10,3%. Свежей статистики по этой теме пока нет.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) спрогнозировало, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, например, медиаполицейский и кибероследователь, которые будут следить за соблюдением закона во всемирной сети.

В августе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый пятый (21%) работающий россиянин боится, что его заменят роботом. Однако подавляющее большинство (78%) не пугает перспектива замены людей на рабочих местах машинами. В то же время половина россиян не верят в то, что в ближайшем будущем роботы заменят людей во многих сферах деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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