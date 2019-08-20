Каждый пятый работающий россиянин боится, что его заменят роботом

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему отношения россиян к роботизации. Большинство жителей РФ не видят конкурентов в андроидах, однако каждый пятый все-таки опасается, что роботы могут заменить его на рабочем месте.

Около половины респондентов считают, что робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса. Успешное развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций РФ в освоении космоса в целом, уверены 80% россиян.

Кроме того, 44% опрошенных заявили, что роботы пригодились бы в сфере опасных промышленных производств. 39% видят применение интеллектуальных машин в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Каждый третий уверен, что применение роботам найдется в сфере медицинской диагностики и манипуляций, а также сельского хозяйства.

Половина россиян не верят в то, что в ближайшем будущем машины заменят людей во многих сферах деятельности. 78% не пугает перспектива замены людей на рабочих местах роботами. В то же время 21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.19

В Надыме осудили виновного в смерти ребенка на заброшенном заводе. / На новой набережной в Салехарде будет несколько зон: этнопарк, тюбинги, хоккей и аттракционы. / Россия проведет учения с участием 128 тысяч военных из 8 стран. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»