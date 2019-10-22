Россиян на неквалифицированной работе заменят роботы, пообещал Медведев

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал массовую переквалификацию работников в России в связи с роботизацией производственных процессов. По словам премьера, низкоквалифицированный труд должны выполнять машины, а людям нужно учиться работать с роботами. Об этом Медведев заявила на форуме «Открытые инновации» в Москве.

Глава правительства отметил, что сейчас в мире работает 2,5 млн роботов. «Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», – цитирует Медведева ТАСС. В то же время премьер указал, что, несмотря на большое количество машин в этих странах, уровень занятости там остается высоким.

Тем не менее, продолжил Медведев, в России необходимо готовится «к серьезной переквалификации людей». «Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами», – призвал он.

Глава правительства полагает, что в будущем роботы займутся низкоквалифицированным трудом. В свою очередь, люди «должны обладать «мягкими» навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы», добавил Медведев (цитата по РИА «Новости»), заметив, что «в этом самая большая сложность». По его словам, для этого необходимы «изменения в системе образования».

При этом премьер выразил уверенность, что в ближайшие годы из-за роботизации на рынке труда не произойдет «ничего критического». Он убежден, что «будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью».

Напомним, в сентябре было опубликовано исследование РАНХиГС, в котором говорится, что через 10 лет из-за автоматизации и цифровизации около половины работников в России могут лишиться своих рабочих мест. Людям придется либо увольняться, либо учиться новой профессии. По оценке исследователей, к 2030 году не востребованными окажутся знания и умения 45,5% официально трудоустроенных российских работников. Всего под риск автоматизации попадают 20,1 млн россиян: они будут вынуждены уйти с рынка труда или сменить квалификацию.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) спрогнозировало, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, например, медиаполицейский и кибероследователь, которые будут следить за соблюдением закона во всемирной сети.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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