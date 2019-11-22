Эксперты назвали рискующие исчезнуть профессии

Такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик, наиболее подвержены риску исчезновения. Причина тому – развитие технологий. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов Института развития интернета (ИРИ).

По их мнению, в работе указанных специалистов редко требуются развитое воображение и творческий подход, а выполняемая работа механическая. «Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий – механические», – отметили эксперты. В ИРИ также подчеркнули, что люди подобных профессий редко сталкиваются с необходимостью принимать сложные решения.

По мнению ученых РАНХиГС, через 10 лет из-за автоматизации и цифровизации рабочих мест могут лишиться около половины россиян. Чтобы избежать безработицы, следует ввести налог на роботов, считают исследователи. Как писал «Новый День», по их оценке, к 2030 году не востребованными окажутся знания и умения 45,5% официально трудоустроенных российских работников. Всего под риск автоматизации попадают 20,1 млн россиян: они будут вынуждены уйти с рынка труда или сменить квалификацию. В гостиничном и ресторанном бизнесе автоматы могут вытеснить 73% работников, на обрабатывающих производствах – 60%, в сельском и лесном хозяйстве – 58%, в розничной торговле – 53% занятых и 51% работников в сфере добыче полезных ископаемых.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков полагает, что угроза рисков из-за автоматизации сильно преувеличена. По его словам, «оснащенность роботами в России гораздо ниже среднемировой». Из-за дешевизны рабочей силы предприятиям выгоднее нанимать людей, отметил эксперт.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) спрогнозировало, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, например, медиаполицейский и киберследователь, которые будут следить за соблюдением закона во всемирной сети.

В августе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый пятый (21%) работающий россиянин боится, что его заменят роботом. Однако подавляющее большинство (78%) не пугает перспектива замены людей на рабочих местах машинами. В то же время половина россиян не верят в то, что в ближайшем будущем роботы заменят людей во многих сферах деятельности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.19

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