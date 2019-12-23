Эксперты назвали самые востребованные в России профессии

Продавцы-кассиры оказались самыми востребованными на рынке труда в России. Такие данные содержатся в отчете Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда Минтруда России, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

На втором месте по востребованности оказалась профессия повара, на третьей строке рейтинга оказалась специальность педагога профобучения и профобразования. Кроме того, в пятерке оказались юристы и соцработники. Следом за ними разместились специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Для составления рейтинга эксперты опросили более 20 тыс. работодателей и провели анализ данных о вакансиях популярных сервисов по поиску работы. В институте уточнили, что анализ касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена.

Как писал «Новый День», ранее аналогичное исследование рынка труда провел сервис «Работа.ру». В 2020 году самыми востребованными массовыми профессиями станут водители, повара, официанты, продавцы, рабочие и курьеры. Что касается узкоспециализированных профессий, наибольший спрос будет на специалистов в сферах онлайн-маркетинга, IT, производства и HR.

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) в свою очередь рассказали о профессиях, наиболее подверженных риску исчезновения из-за развития технологий. В их числе – водитель такси, продавец и грузчик. По мнению аналитиков, в работе указанных специалистов редко требуются развитое воображение и творческий подход, а выполняемая работа механическая. Эксперты указали, что под угрозой находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, «то есть те сферы, где максимум действий – механические».

Агентство стратегических инициатив (АСИ) спрогнозировало, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, например, медиаполицейский и киберследователь, которые будут следить за соблюдением закона во всемирной сети.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.19

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