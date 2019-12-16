Перечислены самые востребованные профессии в 2020 году

В 2020 году самыми востребованными массовыми профессиями станут водители, повара, официанты, продавцы, рабочие и курьеры. Что касается узкоспециализированных профессий, наибольший спрос будет на специалистов в сферах онлайн-маркетинга, IT, производства и HR. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Его авторы подчеркивают, что в ближайшие годы потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills, то есть с развитыми профессиональными навыками, будет расти. Но в то же время в ближайшее десятилетие останутся востребованными и специалисты с soft skills, то есть с универсальными компетенциями. По мнению экспертов сервиса, именно такие работники будут выстраивать взаимодействие между искусственным интеллектом и человеком, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования.

В документе также указывается о влиянии новых технологий на некоторые профессии. Однако, полагают его авторы, людям пока преждевременно бояться прямой конкуренции с роботами, поскольку машины не могут полностью заменить человека. Так, в торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, но их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов, отмечают специалисты.

Ранее эксперты Института развития интернета (ИРИ) назвали профессии, наиболее подверженные риску исчезновения из-за развития технологий. В их числе – водитель такси, продавец и грузчик. По мнению аналитиков, в работе указанных специалистов редко требуются развитое воображение и творческий подход, а выполняемая работа механическая. Эксперты указали, что под угрозой аходятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, «то есть те сферы, где максимум действий – механические».

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) спрогнозировало, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, например, медиаполицейский и киберследователь, которые будут следить за соблюдением закона во всемирной сети.

В августе ВЦИОМ выяснил, что каждый пятый (21%) работающий россиянин боится, что его заменят роботом. Однако подавляющее большинство (78%) не пугает перспектива замены людей на рабочих местах машинами. В то же время половина россиян не верят в то, что в ближайшем будущем роботы заменят людей во многих сферах деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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