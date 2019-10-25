ВНИИ Труда перечислил востребованные и перспективные специальности

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института Труда назвали наиболее актуальные на сегодняшний день профессии, а так же те, что будут актуальны ближайшие годы. Они отметили, что на рынке труда ощущается дефицит кондитеров, токарей, инженеров, специалистов больших данных, передает RT.

Во ВНИИ отметили, что представителям массовых профессий не стоит слишком беспокоиться о работе. Бухгалтеры, учителя, врачи, повара, кондитеры, бармены, рабочие с квалификацией всегда смогут найти работу. И через 5 или 10 лет потребность в них не исчезнет.

В Институте рассказали, что особенно дефицитными будут электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтеры оперативно-выездной бригады, менеджеры контроля качества биотехнологического производства, инженеры-химики, тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре и спорту.

Без начальников тоже никто не обойдется. Поэтому, например, специалист в области управления фармацевтической деятельностью или начальник смены электростанции могут не переживать за будущее. Кроме того, отметили во ВНИИ Труда, становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.

Как писал «Новый День», на российском рынке труда есть как позитивные, так и негативные тенденции. По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы HeadHunter, почти каждая десятая компания в России планирует провести сокращения персонала в 2020 году. В то же время около половины работодателей надеются на увеличение зарплат в следующем году. По мнению чиновников, рынок труда находится в стабильном состоянии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.19

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