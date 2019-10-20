Россияне предпенсионного возраста не могут устроиться на новую работу: работодатели отказывают им под предлогом отсутствия необходимых навыков, а получить их негде.

Как уже сообщал «Новый День», 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России. С 2019 года началось поэтапное повышение возраста для выхода на пенсию на пять лет – женщин до 60 лет, мужчин до 65 лет.

За увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве людям, которым до пенсии остается менее пяти лет, работодателю назначается штраф в размере 200 тысяч рублей.

Но, похоже, уголовная ответственность мало кого пугает: только по официальным данным на 1 июля 2019 года, в России 23,5 тысяч граждан предпенсионного возраста не могли трудоустроиться. А, согласно исследованию «Авито. Работа», результаты которого были обнародованы на прошлой неделе, принимать на работу людей старше 45 лет отказывается каждый пятый работодатель.

Причина, по которой возрастных кандидатов не готовы принимать на работу, в том, что им, по мнению кадровиков, не хватает необходимых навыков и мотивации, пишет «Газета.Ru». Как следствие, продуктивность таких работников понижена, они не готовы учиться новому, у них могут быть завышенные ожидания или заниженная самооценка, проблемы со здоровьем и трудности с адаптацией в молодом коллективе.

Сложнее всего возрастным соискателями найти место в сфере IT, розничной торговле, банках, а также сфере услуг. А вот на предприятия тяжелой промышленности 45 -50-летних берут с удовольствием. Благосклонно к таким работникам относятся в образовательной сфере и интернет-торговле. Правда, предлагают им, как правило, места, не требующие высокой квалификации, а потом низко оплачиваемые: водители, рабочие, уборщики.

А повысить совй уровень или получить новую профессию немолодые россияне не могут по объективной причине: центры переподготовки кадров не работают.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.10.19

Челябинские гопники оставили питерского миллионера без трусов. / Следователи выясняют, почему двух рабочих насмерть засыпало землей в траншее (ФОТО). / Путин и Меркель обсудили по телефону газ и Донбасс. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»