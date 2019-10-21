В России готовятся массовые увольнения: каждая десятая компания сократит персонал

Почти каждая десятая компания в России планирует провести сокращения персонала в 2020 году. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы HeadHunter. В то же время около половины работодателей надеются на увеличение зарплат в следующем году. По мнению чиновников, рынок труда находится в стабильном состоянии.

В 2019 году каждое пятое предприятие проводило сокращения персонала, пишут «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter. При этом половина компаний сообщили об увеличении штата. Оклады сотрудников увеличились в 43% фирм и предприятий, в 53% – остались без изменений, а об уменьшении окладов заявил лишь 1% работодателей.

В следующем году 55% респондентов рассчитывают увеличить фонд оплаты труда, 8% ожидают его сокращения. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных.

По словам специалистов, на рынок труда оказывает сильное влияние демографическая яма – малочисленное поколение молодых людей, рожденных в 1990-е годы, вынуждает работодателей сфокусироваться в будущем году на создании или расширении кадрового резерва именно за счет найма молодых специалистов.

В свою очередь чиновники заявили о стабильном положении рынка труда. По данным Минтруда, работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий. На 1 октября численность зарегистрированных безработных составила 662,2 тысячи человек, а уровень регистрируемой безработицы – 0,9%.

Впрочем, не все эксперты разделяют эту точку зрения. По мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, стабильность на рынке труда напряженная. Если бы не демографическая яма 1990-х годов, то в стране наблюдался бы рост безработицы, так как особых драйверов спроса на рабочую силу в экономике, особенно в коммерческом секторе, нет.

В то же время спрос со стороны работодателей остается высоким в некоторых сферах. В частности, ощущается дефицит врачей и среднего медицинского персонала, а также учителей, в особенности в сельской местности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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