Предпенсионеры жалуются на увольнения: ни один работодатель не попал под «уголовку»

Работники предпенсионного возраста жалуются в Роструд и его территориальные органы на увольнения. На конец сентября в трудовую инспекцию поступило 440 соответствующих обращений. Частично проблему удается решить: предпенсионеров восстанавливают на рабочем месте без подключения правоохранительных органов. Однако, по информации Министерства труда РФ, число безработных предпенсионеров в стране растет. По итогам второго квартала в службе занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан этого возраста, что на 8,5% больше, чем в начале года, сообщают «Известия».

Напомним, год назад президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста. В УК РФ появилась соответствующая статья, которая вводила наказание за увольнение предпенсионеров и за необоснованный отказ в приеме на работу работников, которым осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию. За эти нарушения предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы до 360 часов.

Однако в 2018 году и в первой половине 2019-го в России, по информации Генпрокуратуры, не было возбуждено ни одного уголовного дела за увольнение предпенсионеров. По мнению экспертов, многие столкнувшие с этой проблемой люди вынуждены смириться с ситуацией, так как доказать мотив дискриминации по возрасту довольно сложно. Как отметил зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, «формально людей увольняют не из-за возраста, а по другим причинам», в связи с чем «на практике статья не работает». По его словам, у работников нет на руках никаких доказательств мотивов работодателя. «Поэтому и ситуации такие не на слуху», – заключил Шершуков.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в свою очередь отметил, что очень часто работодатель требует, чтобы сотрудник ушел по собственному желанию, в противном случае ему грозят увольнением по «плохой статье» или проблемами с новым трудоустройством. Многие отказывают жаловаться в трудовую инспекцию, поскольку в случае восстановления в должности работодатель с большой вероятностью отомстит специалисту, создавая невыносимые условия, указал эксперт.

Надо отметить, что до и после утверждения пенсионной реформы власти заверяли, что пенсионная реформа не станет причиной безработицы предпенсионеров. Однако, как сообщал РИА «Новый День», в июле этого года министерство труда РФ спрогнозировало рост в 2020 году числа людей предпенсионного возраста, которые не будут заняты в трудовой деятельности, в 1,6 раза. В пояснительной записке говорится, что прогнозируемая среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тысячи человек, в 2021 году – 150,3 тысячи человек, в 2022 году – 150,3 тысячи человек. В январе – июне 2019 года этот показатель находился на уровне 92 тысячи человек. Значительный рост в Минтруда объяснили тем, что граждане предпенсионного возраста в ближайшее время начнут массово регистрироваться в качестве безработных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

Бильярд, матрешки, роботы: чем завлекают на специализированную выставку «Дорога-2019» (ФОТО). / Взыскивать долги с дачников в России стало проще. / Забота об экологии может привести к росту тарифов ЖКХ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»