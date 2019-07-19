В 2020 году число безработных предпенсионеров в России вырастет в полтора раза

Министерство труда спрогнозировало рост в 2020 году числа людей предпенсионного возраста, которые не будут заняты в трудовой деятельности, в 1,6 раза. Об этом говорится в проекте постановления правительства России «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», разработанном министерством.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В пояснительно записке говорится, что прогнозируемая среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тысячи человек, в 2021 году – 150,3 тысячи человек, в 2022 году – 150,3 тысячи человек.

В январе – июне 2019 года этот показатель находился на уровне 92 тысячи человек. Существенный рост в Минтруда объяснили тем, что граждане предпенсионного возраста в ближайшее время начнут массово регистрироваться в качестве безработных. Таким образом, в 2020 году безработица в этой группе населения вырастет в 1,6 раза.

Что касается минимального и максимального размера пособия по безработице, то в следующем году он останется на прежнем уровне – 1500 рублей и 11 280 рублей соответственно. В целом на пособия по безработице в 2021-2022 годах из бюджета выделят по 54,309 млрд рублей в год.

Отмечается, что для людей предпенсионного возраста размер выплат также не изменится. Для дополнительной поддержки граждан этой категории в ближайшие три года объем бюджетных ассигнований составит около 2,6 млрд рублей ежегодно.

Постановление вступает в силу 1 января 2020 года.

По данным Минтруда, в стране официально зарегистрированы более 732 тысяч безработных. Ранее пособие по безработице составляло от 850 до 4900 рублей. В начале этого года размер выплат был повышен в два раза. До этого пособия безработным не пересматривались с 2009 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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