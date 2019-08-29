Предпенсионеры в «серой» зоне: более половины из них без официальной работы

Лишь 40% предпенсионеров в России работают официально. Эксперты подтверждают, что уровень безработицы среди этой категории населения беспрецедентно высок, но данные Минтруда о числе незанятых могут быть ошибочны.

В России, по данным статистики, проживает 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, при этом официально трудоустроено лишь 40% из них, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ПФР в Роструд – фонд на основе данных СНИЛС подсчитал количество трудящихся мужчин 1959-1963 годов рождения и женщин 1964-1968 годов рождения. Мужчин оказалось 1,8 млн человек, женщин – 2,2 млн. Таким образом, официально работают в России лишь 4 млн предпенсионеров из 10,1 млн, причем среди мужчин этот процент выше. В ПФР уточнили, что из статистики фонда выпадают служащие силового блока, включая военных и судей, которые раньше остальных россиян выходят на пенсию.

В Минтруде и Роструде изданию не смогли оперативно пояснить, почему 60% жителей страны, которым в ближайшее время предстоит выйти на пенсию, не трудоустроены официально.

По статистике Минтруда за июль этого года, безработными среди граждан предпенсионного возраста оказались 6,1 млн человек. Часть из них досрочно вышла на пенсию – в частности, это военные, врачи, учителя, сотрудники органов внутренних дел. Некоторые не могут работать в силу инвалидности – по данным Росстата, инвалидов трудоспособного возраста старше 30 лет в России насчитывается около 1 млн человек.

Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов подтверждает, что уровень безработицы среди предпенсионеров высок, но данные Минтруда о числе незанятых могут быть ошибочны. Дело в том, что по методологии Международной организации труда (МОТ) информацию о незанятых следует получать при помощи соцопроса, причем человек должен искать работу, не иметь дохода и быть готовым быстро выйти на новое место. Однако предпенсионеры могли уже отчаяться, получая постоянные отказы в трудоустройстве, а жить за счет нерегулярных подработок или получать средства от детей. Таких МОТ к безработным не относит.

Между тем, еще около 20-25% предпенсионеров вполне могут быть трудоустроены неофициально. Увольнять их предприятиям невыгодно, поскольку опыт таких работников ценен, считает профессор РАНХиГС Александр Щербаков.

Ранее власти заверяли, что пенсионная реформа не станет причиной безработицы предпенсионеров. Однако в июле министерство труда РФ спрогнозировало рост в 2020 году числа людей предпенсионного возраста, которые не будут заняты в трудовой деятельности, в 1,6 раза. В пояснительно записке говорится, что прогнозируемая среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тысячи человек, в 2021 году – 150,3 тысячи человек, в 2022 году – 150,3 тысячи человек. В январе – июне 2019 года этот показатель находился на уровне 92 тысячи человек. Существенный рост в Минтруда объяснили тем, что граждане предпенсионного возраста в ближайшее время начнут массово регистрироваться в качестве безработных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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