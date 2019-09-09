«Ситуация стабильная»: в России заметно выросла официальная безработица

Количество зарегистрированных безработных в России в первой половине текущего года увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 6 месяцев в качестве безработных зарегистрировались 885,4 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. В министерстве ситуацию считают стабильной и объясняют рост безработицы с повышением пособий для безработных.

По данным Минтруда, максимальный размер пособия с 1 января 2019 года составляет 8000 рублей, для предпенсионеров – 11280 рублей. Именно это, полагают в ведомстве, стало причиной роста официальной безработицы в стране.

В целом уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4% – это исторический минимум с 1991 года, отмечают в министерстве. Общая численность безработных на конец июня составила 3,3 млн человек. Уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 0,99%, приводит данные Минтруда «Интерфакс». При этом средняя продолжительность регистрируемой безработицы на 1 июля составила 4,9 месяца (на полмесяца меньше по сравнению с прошлым годом). Наиболее серьезное снижение средней продолжительности безработицы зафиксировано среди молодежи – с 5,2 до 4,4 месяца.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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