Треть жителей России могут лишиться работы

Автоматизация производства оставит без работы 75 млн человек уже к 2020 году. Однако, по прогнозам экспертов, всплеска безработицы ожидать не стоит, наоборот, новые технологии создадут 133 млн новых рабочих мест. Об этом говорится в докладе «Будущее рабочих мест 2018», подготовленном Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

По словам аналитиков, около 30% работников в России могут попасть под сокращение во всех секторах. Главные причины – низкая производительность труда и появление новых технологий.

В прошлом году около трети времени, потраченного на производство товаров и услуг, приходилось на автоматизированные системы. В 2022 году этот показатель достигнет 42%, а к 2025 году роботы обгонят людей по объему рабочего времени. В ближайшие годы высокоскоростной мобильный интернет, огромные объемы данных и искусственных интеллект будут определять экономический ландшафт.

В то же время не стоит опасаться, что автоматизация лишит работы людей в среднесрочной перспективе. Дело в том, что роботы могут взять на себя лишь часть операций, которые выполняет сотрудник, но выполнить весь процесс они пока не в состоянии.

Только четверть рабочих мест могут быть автоматизированы на 70% и больше. К тому же производители все чаще замечают, что вместо того, чтобы заменять людей на роботов, гораздо эффективнее дополнять технологии хорошо подготовленными кадрами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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