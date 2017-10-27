Три миллиона россиян скоро останутся без работы

Более трех миллионов жителей России окажутся невостребованными на рынке труда в ближайшее время из-за новых технологий. С таким прогнозом выступил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, в это число войдут бухгалтеры, юристы, административные сотрудники и специалисты в системе управления и учета кадров. Они будут «заменены новыми информационными технологиями», пояснил чиновник.

Абызов отметил, что данная ситуация будет «огромным вызовом» для России, которая испытывает дефицит кадров. «Первое – это женщины, второе – это люди в возрасте от 45 лет до 55 лет, то есть та возрастная когорта, та среда, которая очень тяжела с точки зрения новых навыков образования и новых моделей, – заявил министр (цитата по RNS), заметив, что переучить и дать им новую профессию гораздо труднее, чем молодежи.

Абызов признал, что власти на сегодняшний день не имеют «инструментов и механизмов, которые бы противопоставили этому вызову». Он также отметил, что эту серьезную проблему нужно решать, причем «государству не в одиночку».

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что скоро в России станут не нужны риелторы в связи с внедрением технологии блокчейн в работе с недвижимостью. По его словам, уже в 2018 году в Москве будет запущен пилотный проект, в рамках которого данная технология будет опробована в работе Росреестра. Министр добавил, что следующим этапом после тестирования станет внедрение смарт-контрактов при сделках с недвижимостью, сообщал bfm.ru. По его словам, нововведение сделает «ненужными значительную часть посредников в этих операциях», поэтому «роль риелторов резко упадет».

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что программисты сейчас не востребованы и призвал не гнаться повально за этой профессией: «Индия, имеющая четыре миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился… Сейчас век очень энергичных людей».

В январе этого года сообщалось, что Сбербанк собирается уволить 3 тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года был запущен робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физлицам. Кроме того, Сбербанк заявлял о сокращении 8% сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.10.17

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