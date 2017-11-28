Кудрин: 13% профессий «вымрут» через 10 лет

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин предрек «смерть» 13% профессий через 10 лет. По его словам, Россия не готова к вызовам технологической революции.

В ходе IV Международного форума Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?» Кудрин заявил, что российским студентам, которые сейчас получают образование, через 5-10 лет придется переучиваться, так как структура подготовки специалистов не соответствует мировым тенденциям, передает RNS.

«13% профессий, предполагается, через 10 лет умрет», – сказал экс-глава Минфина. Председатель совета ЦСР уточнил, что людей уже сейчас нужно готовить «по-другому».

В российском правительстве давно идут разговоры о том, что в ближайшее время многие профессии окажутся невостребованным из-за развития технологий. Месяц назад об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, в это число войдут бухгалтеры, юристы, административные сотрудники и специалисты в системе управления и учета кадров. Они будут «заменены новыми информационными технологиями», пояснил чиновник. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин спрогнозировал, что скоро в России станут не нужны риелторы в связи с внедрением технологии блокчейн в работе с недвижимостью. Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что программисты сейчас не востребованы и призвал не гнаться повально за этой профессией.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.11.17

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