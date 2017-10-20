Греф вынес приговор программистам: «Ваш век завершен»

Глава «Сбербанка» Герман Греф, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, заявил, что программисты сейчас не востребованы и призвал повально гнаться за этой профессией. Такое высказывание последовало в ответ на слова министра связи Николая Никифорова о том, что России нужен миллион айтишников.

«Индия, имеющая четыре миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился, – цитирует банкира РИА «Новости». – Сейчас век очень энергичных людей».

Греф добавил, что «очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну – побежать за всеми». «У нас век инженеров – все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас век юристов и экономистов, которые работали официантами, – уточнил он, подчеркнув, что программисты сегодня не нужны. «У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», – заявил Греф.

Говоря о глобальном экономическом развития, банкир высказал мнение, что оно движется в сторону «экономики услуг». По его словам, в развитых странах доля этого сектора доходит до 80. «Сегодня ключевым трендом, касающимся буквально всего, является диджитализация, то есть уход в онлайн предоставления подавляющего количества услуг», – указал он.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 20.10.17

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