В кабмине «похоронили» риелторов: «Эта профессия скоро станет ненужной»

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах форума «Россия зовет!» заявил, что наша страна должна быть в числе первых по внедрению технологии блокчейн.

По словам министра, уже в 2018 году в Москве будет запущен пилотный проект, в рамках которого данная технология будет опробована в работе Росреестра.

Следующим этапом после тестирования станет внедрение смарт-контрактов при сделках с недвижимостью, рассказал Орешкин в интервью bfm.ru.

«Смарт-контракты для сделок недвижимости – это то, что серьезно снизит расходы государственных органов, снизит, что самое важное, расходы тех, кто совершает сделки на рынке недвижимости, как с точки зрения денежных расходов, так и с точки зрения времени, затраченного на такого рода операции», – пояснил чиновник. По его словам, нововведение сделает «ненужными значительную часть посредников в этих операциях». «Роль риелторов резко упадет, потому что информация об объекте будет общедоступна, достоверна, и заключение сделки будет происходить очень просто», – полагает министр.

Говоря об использовании криптовалюты, Орешкин указал, что «стоимость одной транзакции настолько высокая, что делает бессмысленным масштабное применение».

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что программисты сейчас не востребованы и призвал не гнаться повально за этой профессией: «Индия, имеющая четыре миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что век айтишников закончился… Сейчас век очень энергичных людей» (цитата по РИА «Новости»). «У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», – заключил Греф.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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