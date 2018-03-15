Кудрин предрек исчезновение трети профессий и призвал быть гибче

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин ухудшил свой прогноз об исчезновении некоторых профессий. По его мнению, в ближайшие 10-15 лет около 30% специальностей прекратят существование. Об этом он заявил в ходе форума «Россия – страна возможностей».

«Нам нужно быть гибкими. Мы переходим в современное общество, которое быстро меняется, меняются профессии. Предположительно, около 30% профессий прекратит свое существование в ближайшие 10-15 лет. Таких преобразований в мире никогда раньше не было», – цитирует Кудрина RNS.

Кроме того, глава ЦСР уточнил, что «большая нагрузка» ляжет именно на молодое поколение. В настоящее время важно не столько знание специальности, а навык «быстрой перестройки». «Все зависит от вашей активности, от вашего желания что-то изменить даже зачастую, друзья, вопреки окружающим условиям. Потому что все великие открытия, все достижения, зачастую осуществляются не в самых благоприятных условиях», – заключил Кудрин.

Стоит отметить, что в ноябре экс-министр финансов давал более оптимистичный прогноз. Тогда в ходе IV Международного форума Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?» он сообщил студентам, что 13% профессий исчезнут через 10 лет.

В российском правительстве давно идут разговоры о том, что в ближайшее время многие профессии окажутся невостребованным из-за развития технологий. Осенью прошлого года об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, в это число войдут бухгалтеры, юристы, административные сотрудники и специалисты в системе управления и учета кадров. Они будут «заменены новыми информационными технологиями», пояснил чиновник.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах форума «Россия зовет!» спрогнозировал, что скоро в РФ станут не нужны риелторы в связи с внедрением технологии блокчейн в работе с недвижимостью.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе Московского финансового форума заявил, что переход к цифровой экономике влечет быстрый рост производительности, который может привести к исчезновению многих профессий.

Глава «Сбербанка» Германа Грефа, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, сказал, что программисты сейчас не востребованы и призвал не гнаться повально за этой профессией.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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