Медведев: Цифровая экономика убьет целый ряд профессий

Переход России к цифровой экономике несет не только положительные изменения. Быстрый рост производительности может привести к исчезновению многих профессий, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе Московского финансового форума.

«Нужно понимать, что цифра и в нашей стране, и во всем мире, конечно, – это не только колоссальный прорыв, но и набор вызовов, что хорошо видно на примере того самого финансового сектора, технологии блокчейна, криптовалюты», – цитирует главу правительства РБК.

Цифровая экономика влечет за собой технологическую трансформацию и, как следствие, взрывной рост производительности труда, что может убить «целые профессии, усилить риски поляризации доходов», отметил Медведев.

«И для нас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов,​ как система здравоохранения, образования, социальной помощи, поддержки занятости и модернизации государственного аппарата», – заключил глава кабмина.

Тем временем, руководитель Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что цифровизация позволила бы значительно сэкономить на госуправлении. «За счет применения этих современных методов можно на треть сократить чиновников, а также сократить издержки на государственное управление на 0,3% ВВП», – отметил Кудрин, с сожалением добавив, что цифровизация госуправления не входит в программу «Цифровая экономика», принятую ранее правительством.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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