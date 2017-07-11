Эпоха цифровой трансформации «съест» бухгалтеров и юристов. Эксперты о роботах вместо людей

Сегодня на площадке «Иннопрома» на круглом столе эксперты IT-компаний и сотрудники вузов обсудили, какие перемены несет в себе роботизация и найдется ли в будущем среди роботов место человеку, кем он сможет работать и какие профессии исчезнут как класс.

Модератор круглого стола, управляющий партнер компании «Экопси консалтинг» Марк Розин начал встречу, предложив собравшимся проголосовать: когда автомобили в развитых странах будут ездить без водителей, когда в развитых странах все будет роботизировано и когда тотальная роботизация будет в России. Итог голосования по последнему пункту оказался весьма пессимистичен, большая часть аудитории выбрала пункт «никогда или очень нескоро». А после спикеры рассказали, что будет, если в России все-таки наступит новое, цифровое, будущее.

Сергей Мацоцкий, председатель правления компании IBS заметил: «Вы помните, когда компания Uber появилась в России? Это было 3,5 года назад. И сломала индустрию. Теперь эта индустрия живет по другим законам, у них другие возможности получения прибыли и т.д. Может, вы слышали о компании Samumed, они занимаются медтехнологиями. Они научились выращивать волосы, научились регенерировать хрящи и суставы. Индустрия по замене суставов в Америке развита невероятно. А ребята разрабатывают вакцину, чтобы замена была не нужна. Представьте, что через год они закончат и выпустят вакцину. Что будет с индустрией? Сегодня ты можешь быть самым передовым, но завтра тебя уже может не быть. Но нет ничего более адаптирующегося, чем человек.

Простые процессы будут исчезать. Колл-центры исчезнут за два года, потому что простые процессы роботизируют, а решить сложные проблемы колл-центры не помогут.

Все мы ждем, когда профессия бухгалтера умрет. Это сложнее, но и это не за горами. Есть два понятия: hard skills и soft skills. Первое означает профессионализм, второе – обучаемость, мотивацию, возможность работать в коллективе. И второе выходит на первый план.

Его поддержал Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий»: «Будет такой же переход, как за 50 лет в сельском хозяйстве, когда занимающихся в сельском хозяйстве было 80 процентов. А сейчас их 4 процента. Но процесс будет более быстрым. И обычным сотрудникам понадобятся глубочайшие знания IT, знания производственных технологий и креативность. Креативность причем – это главное.

Мы обсуждали с ЧТПЗ на «Иннопроме» как раз. Какая будет ситуация: сначала потребуются люди, чтобы создавать технологию, а потом этих людей уволят, потому что будут технологии и этим людям куда-то надо будет деваться. И если они не справятся, не встроятся, это будет большой вопрос что с ними делать. С людьми которым 50 лет, они могли бы еще 10-15 лет работать – но они не смогли справиться с новыми требованиями.

Умение быстро собираться, умение собирать и перестраивать команды – это повестка ближайших пяти лет на всех предприятиях. ЧТПЗ придумали, что их производство должно быть полностью геймифицировано. Да, вам смешно, но когда они говорили о белой металлургии, над ними тоже смеялись, а они это сделали».

О своем опыте по замене людей роботами рассказал Кирилл Варламов, гендиректор Фонда развития интернет-инициатив: «У нас есть стартап, разрабатываем замену юристов роботами. Он подает документы в суд и предсказывает с точностью до 80 процентов решение арбитражного суда. Другой стартап, банк, где сейчас работает 25 человек, через год будет работать 50 человек. Они выдают кредиты, с помощью bigdata оценивают риски, выплаты. Вы знаете банк, в котором работает 50 человек и который выдает кредиты на сотни миллиардов в год?

Через 10 лет исчезнет 6,5 млн рабочих мест, 25 млн работодателей серьезно изменят требования к квалификации сотрудников.

Сергей Кортов, первый проректор Уральского федерального университета им. Ельцина поделился своим взглядом на перспективы высшего образования: «Обсуждая стратегию развития, мы задались вопросом а будут ли университеты в будущем. Многие сотрудники ответили в ключе «вузам уже 800 лет – они будут всегда, так же, как религия». Тогда мы задали себе вопрос: какими должны быть университеты, чтобы быть актуальными еще 800 лет?

Университет – это прежде всего формат, институция, куда человек приходит формировать определенные ценности. Как должен измениться университет? Есть несколько гипотез. Первый вопрос. Онлайн образование – благо это или не благо? С этим уже понятно. Онлайн образование должно быть частью образа жизни студента и преподавателя! Второе. Это смещение центра тяжести университета как образовательной машины на место, где генерируют новые знания и технологии. Преподаватель на 85 процентов должен заниматься наукой, на 25 преподавать. Противоречит ли это нынешней ситуации? Да.

Третье. Это проектное обучение. У нас ученый совет принял это с пятого раза, теперь пытаемся реализовать на практике.

И последнее. Надо начинать воспитывать серьезную ценность, ценность человеческого общения. Университет – это то хорошее место, которое может продавать общение».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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