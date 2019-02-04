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NewDayNews.ru

Понедельник, 4 февраля 2019, 17:33 мск

Новости Технологии

Угроза человечеству: роботы станут совершеннее людей через 50 лет

Приблизительно через 50 лет роботы превзойдут людей по всевозможным навыкам. Такой прогноз озвучили аналитики из британской компании IHS Markit. Они уверены, что человечество должно позаботиться о том, чтобы роботы не заменили людей, так как в этом случае люди могут просто исчезнуть.

«Электромеханические устройства, к которым относятся и промышленные роботы, и прототипы антропоморфных роботов, которые создаются в качестве копий людей, пока еще довольно далеки от человека. Однако технологический прогресс не стоит на месте – колоссальный скачок, который робототехника совершила за последние десятки лет, не дает усомниться в том, что пройдет еще примерно пятьдесят лет, и возможности роботов превзойдут возможности людей», – считают эксперты IHS Markit.

У ученых практически нет сомнений, что роботы способны обзавестись собственным сознанием и смогут называться настоящей формой жизни. Что при этом станет с человечеством – прогнозировать очень сложно, но скептики считают, что нас ждет уничтожение, пишет Planet Today.

«Чтобы не допустить столь безрадостное для рода человеческого будущее, нам нужно подумать о мерах предосторожности уже сейчас. Нельзя позволять, чтобы роботы стали слишком продвинутыми, т.к. в этом таятся очень опасные последствия», – говорят специалисты.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 04.02.19

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