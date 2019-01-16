Водители и продавцы останутся без работы из-за роботов

Общемировая тенденция на роботизацию экономики и бизнеса указывает на то, что некоторые профессии в скором будущем исчезнут. Об этом заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

По его словам, первым лишатся работы продавцы и водители, их профессии самые быстро роботизируемые, пишут «Известия». «То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов», – пояснил эксперт.

Вытеснение людей роботами вероятно в профессиях со средним уровнем квалификации, а именно там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) спрогнозировало, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, типа медиаполицейского и кибероследователя, которые будут следить за соблюдением закона во всемирной сети.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.19

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