Директор ООН по промышленному развитию: через 10 лет из-за роботов исчезнут 20 млн рабочих мест

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг в рамках саммита GMIS, который стартовал сегодня в Екатеринбурге, рассказал, что к 2030 году 20 млн рабочих мест могут исчезнуть.

«Это может произойти из-за того, что людей заменят роботы. Я полагаю, что больше всего это повредит наименее развитым странам. Посмотрите на их рынок труда и средства производства. Там реакция происходит очень медленно трудоемкие отрасли в Азии и Африке. ЮНИДО готовит программы поддержки таких стран, программы построения партнерства, которое должны создать новые правила и борьбы с общими проблемами. Без всеобъемлющей стратегии ничего не получится. Одна-две компании не смогут ничего поделать», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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