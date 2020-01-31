Давление бизнеса и государства дало рост числа самозанятых, – эксперт

Профессор МГУ, доктор географических наук и экономист Наталья Зубаревич рассказала, почему в России резко увеличилось число самозанятых.

По ее словам, сам инструмент неплохой. «Система очень френдли. Ты все сделал, коврик за собой почистил, но проблема в другом: я сейчас раскрылся, а через три-четыре года рента нефтяная сожмется (имеется в виду сценарий на рынке углеводородов, при котором бюджет перестанет получать сверхдоходы от добычи нефти, – прим. ред.), и государство на меня навалится. Основная проблема – недоверие к государству», – сказала Зубаревич на лекции в Екатеринбурге.

Она предположила, что резкий рост числа самозанятых произошел не из-за появившегося доверия граждан к государству, а по иным причинам. «В начале эксперимента было две тысячи самозанятых на всю страну, народ не велся, все ж умные, знают, что крокодильи зубы у государства. И вдруг 250 тысяч. Как же так? А очень просто. Бизнес сказал многим своим штатным работникам: как-то будет веселее, если страховые отчисления за вас мы платить не будем, так что если хотите остаться на этой работе, то идите самозанятыми. Совместное давление государства, подкрепленное прессингом бизнеса, иногда дает результаты на рынке труда», – подытожила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

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